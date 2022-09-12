«Местами небольшой дождь». Синоптик — о погоде в Москве | 360°

Экология 12 сентября 2022, 09:46 Поделиться Telegram

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Viber «Местами небольшой дождь». Синоптик — о погоде в Москве Синоптик Синенков предупредил москвичей о небольшом дожде 12 сентября РИА «Новости»

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Рабочая неделя в Москве началась с облачной погоды. Воздух 12 сентября прогреется максимум до +14 градусов, сообщил РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Сегодня мы ожидаем облачную погоду, местами небольшой дождь», — сказал он.

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Днем температура воздуха в Москве составит +12…+14 градусов, в Подмосковье — от +10 до +15 градусов. Восточный ветер скоростью три–восемь метров в секунду. Атмосферное давление останется в пределах нормы, 749 миллиметров ртутного столба.

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Самыми теплыми на этой неделе станут пятница и суббота. По прогнозу Гидрометцентра России для Москвы и Подмосковья, 16 и 17 сентября днем воздух прогреется до +15…+20 градусов. Пятница станет облачной, местами с небольшим дождем, в субботу ожидают переменную облачность и кратковременный дождь. Осадки сохранятся в течение всей недели, добавил синоптик.

Погода в Москве 10 сентября побила два температурных рекорда. Она одновременно стала самой холодной с начала осени, но самой теплой для этого дня за историю метеонаблюдений.

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