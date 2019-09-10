Жители одной из челябинских деревень страдают от нашествия навозных мух. Мертвых насекомых люди собирают пакетами. На местной птицефабрике уверяют, что появились они из-за аномальной жары.

На встречу с председателем деревни Камышевка Аргаяшского района Челябинской области возмущенное население принесло мешок, полный уже умерших мух. Донимают они челябинцев постоянно — ползают по одежде, летают по дому и во дворах.

«Запах очень вонючий. <…> Этим дышим мы и наши дети, в том числе и малыши», — пожаловались в Камышевке. По словам деревенских, насекомые выглядят как какие-то мутанты и на мух похожи мало.

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Недалеко от населенного пункта находится птицефабрика, и навоз с нее везут на близлежащие поля. Люди полагают, что из-за этого мухи и расплодились. На самом предприятии думают иначе. Исполнительный директор птицефабрики Александр Кузюбердин допустил, что из-за ее работы мух действительно могло стать больше. Однако насекомые есть и в других поселениях. Тем не менее, по словам Кузюбердина, все «запахивается и отрабатывается по плану».

«Причина появления мух — аномальная жара», — заявил исполнительный директор птицефабрики Александр Кузюбердин.

Сельчане утверждают, что мучаются уже несколько месяцев. При этом руководство ЗАО «Уралбройлер» проблему признало, а поля с навозом обещало обработать.

«Нас постоянно контролируют и Росприроднадзор, и прокуратура на регулярной основе. У нас есть план — мы отчитываемся и перед одними, и перед другими, и перед администрацией района. К сожалению, сложилась такая ситуация. Все силы сняли, даже с других компаний, и сюда отправляем, так как ситуация достаточно сложная», — сказал исполнительный директор птицефабрики.

Люди же боятся, что их попросту отравят химикатами.