Мэр Сочи сообщил о подготовке пунктов эвакуации перед ливнями

Сильные ливни и грозы ожидаются в Сочи в ближайшие два дня. Для подготовки к предстоящей непогоде в городе прошло внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что поручил руководителям Адлерского и Хостинского районов проверить места подтоплений. За прошедшее лето реки там дважды выходили из берегов.

Депутаты городского округа находятся в постоянном контакте с территориальными общественными самоуправлениями, чтобы быстро оповестить жителей удаленных районов о возможной стихии.

«Пункты эвакуации готовы принять людей в случае необходимости. Также мы организуем пункты размещения на базе отелей и гостиниц, находящихся рядом с возможными местами подтоплений», — подчеркнул Копайгородский.

Силы специалистов и технику рассредоточат по всем районом курорта, чтобы быстро добраться до мест возможных подтоплений. В школах, детских садах и больницах выберут дежурных, которые сообщат о возникновении чрезвычайных ситуациях в штаб.

По прогнозу синоптиков, в городе ожидаются грозы с сильным ветром. Для того, чтобы оперативно освободить дворы и проезжие части, на улицы заранее выведут коммунальную технику.

Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям с сегодняшнего дня перешел на круглосуточный режим работы.