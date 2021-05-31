Мэр Красноярска объяснил подтопление набережных

Городские набережные в Красноярске оказались затоплены. Это произошло из-за таяния снега в горах, объяснил красноярский мэр Сергей Еремин. Об этом он написал на своей странице в Instagrаm.

Градоначальник пояснил, что Красноярская ГЭС увеличивает сброс воды из-за больших объемов таяния снега в горах. По этой причине многие набережные оказались подтоплены.

Еремин отметил, что последствия для затопленных участков будут оценивать уже после спада воды. По его словам, сейчас самое важное — обеспечить бесперебойное жизнеобеспечение города. В частности, стихия угрожает водозаборным сооружениям, расположенным на островах. Их сотрудники даже приготовили насосы и мешки с песком, но надеются, что к прибегать к таким мерам не придется, заявил мэр.

Еремин также заверил, что ситуация пока далека от повторения «знаменитого наводнения» 2006 года, когда сбросы ГЭС достигали 11 тысяч кубометров воды в секунду. Сейчас, по его словам, сброс составляет 5300 кубометров.

Оперативные службы, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании держат ситуацию на контроле, подчеркнул глава города.

В Красноярском крае ранее из-за паводка было нарушено сообщение с 14 населенными пунктами. Об этом сообщали в региональном главке МЧС.