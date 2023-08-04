Экология 04 августа 2023, 09:27 Меньше всего нарушений после облетов мусорных полигонов выявили в 4 регионах РЭО

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Смоленская, Московская, Нижегородская и Астраханская области стали лидерами по результатам проекта по проведению мониторинга полигонов при помощи беспилотных воздушных судов. Всего Российский экологический оператор провел облеты в 62 субъектах РФ в 2022 году.

«В 2022 мы провели облеты в 62 регионах, в результате оцифровали 496 полигонов ТКО, что позволило оценить их остаточную вместимость. Кроме того, было выявлено более 3000 нарушений, среди которых тления и возгорания, выход отходов и возможного фильтрата за границы участка, не было ограждения и обводных каналов, ванн дезинфекции колес, пересыпки из инертных материалов, постов весового контроля. Меньше всего нарушений мы выявили, либо их вообще не было, в Смоленской, Московской, Нижегородской, Астраханской областях», — сообщил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

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Чтобы создать цифровую модель полигона, беспилотник оснащают фотокамерой и лидаром. Это прибор лазерного сканирования, с помощью которого дрон делает измерения, камера их фиксирует. Цифровой двойник делается на основе полученных измерений, он анализируется, после чего оценивается жизненный цикл полигона.

«Цифровые двойники еще 100 полигонов будут созданы в 2023 году. Облеты пройдут на тех полигонах, которые не были охвачены в 2022-м году, также будет предложено отдельным полигонам, на которых было зафиксировано наибольшее количество нарушений, провести повторные облеты с целью определения динамики их устранения», — отметил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России.