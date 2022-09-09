Меньше месяца осталось для подачи заявки на «Зеленую премию» | 360°

Экология 09 сентября 2022, 13:06 Поделиться Telegram

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Viber Меньше месяца осталось для подачи заявки на «Зеленую премию»

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Прием заявок на «Зеленую премию» завершится 30 сентября, сообщил Российский экологический оператор. На конкурс рассматриваются проекты в сфере защиты окружающей среды и правильного обращения с отходами. На данный момент, жюри конкурса получило уже более 1000 заявок.

«Продолжаем прием заявок на „Зеленую премию“, которая состоится уже в декабре этого года. В этом году жюри предстоит нелегкий выбор: заявки направили уже около 1000 проектов. Конкурс направлен на выявление лучших проектов по шести номинациям, участвовать могут как физические, так и юридические лица. Главное, чтобы инициативы отвечали критериям отбора, среди которых результаты и масштаб проекта, оригинальность идеи, возможности дальнейшего развития проекта, вовлеченность граждан в проект и другим. „Зеленая премия“ — один из инструментов просветительской работы РЭО в рамках реформы обращения с отходами, целью которой является снижение объема захоронения отходов и увеличение их сортировки, в том числе за счет раздельного сбора, вовлечения вторсырья в оборот», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

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«Наше жюри отберет победителей, которых будет ждать не только награждение и общественное признание, но и административная и финансовая поддержка их проектов, PR-поддержка. А главное — возможность реализовать свой проект в рамках Российской экологической недели, что может дать старт реализации инициативы на территории всей страны», — отметил глава PR-департамента РЭО Дмитрий Бойко.

Подробности премии и форма отправки заявки — по ссылке на сайте проекта.

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