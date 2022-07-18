Медвежий патруль продегустировал еду из подсобки сахалинских вахтовиков. Видео

Два медведя забрались в подсобку к вахтовикам в селе Охотское на Сахалине, съели все консервы и почти остались незамеченными. Но бесстрашный работник открыл дверь, достал камеры и снимал, пока косолапый не повернулся к нему. Пришлось прятаться.

В селе Охотское расположена глобальная морская система связи при бедствии. На объект пришли медведи, которые сначала бродили по территории, а потом пришли на запах еды к холодильнику. Благополучно его опрокинув, животные съели содержимое и вынудили работников станции нанять охотоведов, которые будут охранять объект.

В июне с незваным гостем столкнулись жители частного дома в Румынии. Медведь пришел поживиться ягодами, но его быстро заметили местные. Вместо бегства косолапый только сильнее вцепился в дерево, видимо, пытаясь слиться с местностью. Однако его все время видели. Ушел медведь, когда жильцам надоело смотреть, как он пытался казаться пандой.