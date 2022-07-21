Медведя в поселке Диксон второй день не могут спасти от консервной банки в пасти
Белый медведь с застрявшей в пасти банкой пришел к людям в поселке Диксон
Металлическая банка из-под сгущенки застряла в пасти белого медведя на Диксоне (Красноярский край). Уже второй день хищнику не могут помочь. Видимо, от боли и дискомфорта медведь даже вышел к людям. Видео публикует Telegram-канал «Красноярск № 1».
С железным предметом косолапый ходит уже несколько дней. Местные не могут ему помочь, потому что боятся. И хоть медведь сам вышел к людям, но, очевидно, в пасть ему никто лезть не будет.
Для оказания помощи на Диксон вызвали сотрудников Московского зоопарка. И в четверг они должны прибыть на место. Однако по данным журналистов, представители не могут покинуть аэропорт Норильска из-за сильного ветра и дождя.
В связи с этим спасательная операция по ликвидации банки из-под сгущенки из пасти затягивается.
Медведи вообще любят поживиться всем, что плохо лежит. Накануне к сахалинским вахтовикам пришла целая семья хищников и разворотила холодильник, чтобы добыть еды. Ущерб — все лежащие там консервы.