Экология 15 сентября 2023, 03:32 Медведя с бидоном на голове застрелили в Приморье Unsplash

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Инспекторы приморского охотнадзора застрелили медведя, который с августа бродил с бидоном на голове по району поселка Барабаш Хасанского округа. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель ведомства.

«В Барабаше он залез в постройку и начал кидаться на людей, охотнадзор принял решение его застрелить», — сказал он.

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Местные жители стали с августа сообщать, что у села Барабаш часто встречается медведь, у которого голова застряла в емкости, похожей на бидон. Они делились роликами, на которых запечатлели бредущего у дороги зверя. Также его замечали рядом со складским помещением.

В нацпарке «Земля леопарда» рассказали, что хищника видели на территории населенного пункта, после этого специалисты занялись его поисками. Однако они осложнялись ливнями, которые часто накрывали регион в конце августа.

Ранее в Приморском крае от нападения другого медведя погиб человек. Животное вышло к людям под Дальнегорском. Зверя нашли и отстрелили.