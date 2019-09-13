Медведи-автолюбители попали в объектив фотоловушки. Они обследовали заброшенный грузовик

Интересные кадры иногда можно получить с помощью фотоловушки. Так, в нацпарке «Земля леопарда» в Приморском крае в кадр попали два медведя, тигр и ворона. Они заинтересовались брошенным на территории парка грузовиком ГАЗ-66.

«Любопытство дикого гималайского медведя принесло ученым нацпарка „Земля леопарда“ уникальные видеокадры. Фотоловушка запечатлела косолапого хищника, который временно „прописался“ в кабине брошенного грузовика ГАЗ-66», — сказано в сообщении на сайте нацпарка.

Часть автомобиля появилась в лесной местности еще до возникновения нацпарка. Исследователи в наши дни поставили там фотоловушку, чтобы понять, заинтересует ли объект животных.

Также кабиной заинтересовались еще один топтыга, амурский тигр и ворона. Однако именно гималайскому медведю больше всего полюбился грузовик. На видео заметно, что медведь несколько раз забирался внутрь конструкции, изучал ее оборудование, ел, отдыхал и прятался от дождя.

Национальный парк «Земля леопарда» находится на юго-западе Приморского края. Его площадь — 262 тысячи гектаров. В состав нацпарка входят заказник «Леопардовый», заповедник «Кедровая падь», военные полигоны, земли охотничьих хозяйств, приграничная зона и западная часть Фрунзенского района Владивостока на полуострове Песчаный. В «Земле леопарда" обитают представители самой редкой крупной кошки в мире — дальневосточного леопарда. Также там живет амурский тигр.