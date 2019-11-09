  • Медведев утвердил новые правила расчета тарифов на вывоз мусора

    09 ноября 2019, 01:48

    Кирилл Фролов

    Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, исключающее налог на прибыль и плату за негативное воздействие на окружающую среду из расчетов тарифа по вывозу мусора. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
    Медведев утвердил новые правила расчета тарифов на вывоз мусора

    Также постановление уточняет расчет амортизации мусоровозов и другой задействованной техники. Теперь амортизацию будут определять, исходя из максимальных сроков полезного использования актива.

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    В Федеральной антимонопольной службе, разработавшей документ, отметили, что постановление позволит снижать тариф на вывоз мусора.

    При этом Российский экологический оператор (РЭО) — головной оператор мусорной реформы — сообщил, что постановление снизит рентабельность компаний, занимающихся вывозом и переработкой отходов.

    «Де-факто это решение снижает рентабельность компаний, работающих в сфере обращения с отходами, с 5% до 4%, в подавляющем большинстве случаев эти денежные средства могли быть реинвестированы в отрасль», — заявили ТАСС в пресс-службе компании.

    В 2019 году Россия перешла на новую систему сбора и переработки отходов. В регионах утвердили схемы, устанавливающие, как собирать бытовой мусор и что потом с ним делать, а также выбрали операторов, отвечающих за этот процесс. Для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, уточнили «Ведомости», действует отсрочка до 2022 года.

    В среднем из-за реформы тарифы для потребителей выросли на 5,6%. После призыва Владимира Путина сдерживать рост тарифов, начался их пересмотр.