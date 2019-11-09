Медведев утвердил новые правила расчета тарифов на вывоз мусора

Также постановление уточняет расчет амортизации мусоровозов и другой задействованной техники. Теперь амортизацию будут определять, исходя из максимальных сроков полезного использования актива.

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В Федеральной антимонопольной службе, разработавшей документ, отметили, что постановление позволит снижать тариф на вывоз мусора.

При этом Российский экологический оператор (РЭО) — головной оператор мусорной реформы — сообщил, что постановление снизит рентабельность компаний, занимающихся вывозом и переработкой отходов.

«Де-факто это решение снижает рентабельность компаний, работающих в сфере обращения с отходами, с 5% до 4%, в подавляющем большинстве случаев эти денежные средства могли быть реинвестированы в отрасль», — заявили ТАСС в пресс-службе компании.

В 2019 году Россия перешла на новую систему сбора и переработки отходов. В регионах утвердили схемы, устанавливающие, как собирать бытовой мусор и что потом с ним делать, а также выбрали операторов, отвечающих за этот процесс. Для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, уточнили «Ведомости», действует отсрочка до 2022 года.

В среднем из-за реформы тарифы для потребителей выросли на 5,6%. После призыва Владимира Путина сдерживать рост тарифов, начался их пересмотр.