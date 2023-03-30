Экология 30 марта 2023, 15:27 Медведев назвал возможных жертв экологической политики Запада Медведев: экологическая политика Запада несет угрозу для других стран РИА «Новости»

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Страны, которые меньше всего загрязняли природу, рискуют стать жертвами экологической политики Запада. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на первом заседании оргкомитета объединения политических и общественных сил «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма». Его процитировал ТАСС.

«Жертвами экологической политики Запада рискуют стать страны, которые в самой наименьшей степени причастны к загрязнению атмосферы Земли», — отметил он.

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По словам Медведева, государства «золотого миллиарда» десятки лет не заботились об окружающей среде. Они вкладывали огромные деньги в развитие собственной промышленности за счет использования энергетики.

Сейчас же эти страны бессовестно пытаются переложить «расходы за смягчение негативных последствий на другие государства». Они пользуются зеленой повесткой как инструментом недобросовестной конкуренции, чем обеспечивают только свое преимущество, добавил Медведев.

Также в ходе заседания он заявил, что колониальная система в мировом сообществе разрушилась, но ее наследие до сих пор сохраняется.