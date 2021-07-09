Медведь с Алтая получил славу серийного убийцы фотоловушек

Медведь из Сайлюгемского национального парка на Алтае снова напал на фотоловушку. Видео опубликовала пресс-служба парка в своем Instagram.

На кадрах видно, как хищник сначала принюхивается к камере, а затем бьет ее лапой. Ударов фотоловушка не выдержала.

Этого медведя в национальном парке прозвали серийным убийцей фотоловушек.

«Местный пакостник. Охотник на фотоловушки Сайлюгемского национального парка. На его счету как минимум две сломанные камеры. Третью мишка пощадил — сорвал с камня, погрыз, но оставил снимать небесные пейзажи. Чем камера и занималась длительное время», — написала пресс-служба парка.

Сотрудники Сайлюгемского национального парка отметили, что это редчайший подвид бурого медведя. У него светлый окрас и белые когти. Еще 30 лет назад считалось, что эти животные на Алтае вымерли.

Ранее в парке «Сайлюгемский» туристы нашли четверых детенышей краснокнижного манула. Ученые утверждают, что эти кошки очень скрытные и встретить их в дикой природе большая удача.