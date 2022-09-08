Состояние медведя из Диксона улучшилось | 360°

Экология 08 сентября 2022, 13:16 Поделиться Telegram

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Viber Состояние медведя из Диксона улучшилось Стало известно о положительной динамике в состоянии медведя из Диксона

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В состоянии медведя, которого привезли из Диксона в Москву, наблюдается положительная динамика. Об этом гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

«Хорошо ест и пьет, дыхание стабильное и спокойное. Обрадовался шлангу с водой, когда наполняли поилку. Искупался, выглядел довольным», — рассказала она.

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Она подчеркнула, что специалисты будут делать все возможное, чтобы спасти медведя.

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Ранее сообщалось, что столичные ветеринары ищут пути дальнейшего лечения спасенного с медведя с острова Диксон. В теле медведя остались пули, а это не дает сделать животному МРТ. Всего на теле медведя нашли около 40–50 следов огнестрельного ранения разного диаметра.

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