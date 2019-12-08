Медузы вместо тунца. В океанах стало сложнее выжить из-за потери кислорода

Глобальное потепление и загрязнение прибрежных участков привело к тому, что с 1960-х годов Мировой океан потерял 2% кислорода. К такому выводу пришли исследователи, работающие под эгидой Международного союза охраны природы и природных ресурсов (IUCN).

По оценкам ученых, с 1960 по 2010 год количество растворенного в морях и океанах кислорода уменьшилось на 2%. Это средняя цифра, в тропических районах потери могут составлять до 40%.

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При этом даже небольшие изменения способны сильно повлиять на морскую флору и фауну. В водах с меньшим количеством кислорода начинают селиться медузы, а для крупных и быстрых рыб, таких как тунец, марлин и некоторые виды акул, такая среда обитания становится губительной. Кроме того, эти животные начинают перемещаться ближе к поверхности, что делает их уязвимыми для перелова.

Уменьшение концентрации кислорода в Мировом океане исследователи связывают с глобальным потеплением, в результате которого вода сильнее прогревается. Проблему усугубляет загрязнение океанов удобрениями и отходами промышленности, содержащими фосфор и азот — питательные вещества для морской растительности. Эта проблема особенно актуальна на побережье.

Если страны продолжат придерживаться существующего подхода к выбросам парниковых газов, к 2100 году Мировой океан потеряет 3-4% кислорода, прогнозируют ученые.

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Хуже всего дела обстоят в тропических регионах. Там большая часть потерь ожидается в верхней толщи воды глубиной до одного километра. Она является самой богатой в плане биоразнообразия.

В настоящее время недостаток кислорода фиксируется примерно на 700 морских объектах. В 1960-е годы таких объектов было 45.

Чтобы остановить расширение районов Мирового океана с низким содержанием кислорода, необходимо сократить выбросы парниковых газов и загрязнение вод, указывают ученые.

Их доклад был представлен на конференции ООН по климату (COP25), которая проходит в Мадриде.