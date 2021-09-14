Медиабанк РЭО поможет регионам рассказать о реформе обращения с отходами

Власти регионов смогут проводить экологические просветительские акции о реформе обращения с твердыми коммунальными отходами при помощи специально подобранного контента из фотографий, видеороликов и графики. Открытый медиабанк с материалами подготовил «Российский экологический оператор» (РЭО).

Доступ к данным могут получить все желающие. В медиабанк вошли видеоролики для проведения информационных кампаний, графические материалы для баннеров и размещения в Сети, фотографии на тему переработки и правильного обращения с твердыми коммунальными отходами, посвященные работе отрасли.

Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев пояснил, что открытый медиабанк решит сразу несколько задач.

«Во-первых, этот контент мы будем использовать для проведения собственных просветительских кампаний, чтобы выполнять уставную функцию по повышению осведомленности населения о правилах раздельного сбора. Во-вторых, и это чрезвычайно значимо, мы планируем поделиться этим контентом со всеми регионами. Чтобы они могли использовать данные ролики, графику, фото и другие виды материалов для работы с населением на местах», — рассказал он.

Денис Буцаев отметил, что россиянам необходимо больше знать о проводимой реформе и новых правилах обращения с твердыми коммунальными отходами. Для этого нужно вести планомерную работу, которая в конечном счете поменяет взгляды жителей страны на переработку отходов и раздельный сбор мусора.

«Недавно мы открыли выставку в Севастополе, на которой представили плакаты, где понятным языком рассказали, например, зачем мыть отходы, в чем вред воздушных шариков, возможно ли переработать пластиковые трубочки. Эти просветительские плакаты также есть в медиабанке», — отметил генеральный директор РЭО.

Вопрос обращения с отходами касается всех россиян. Поэтому каждый должен понять важность и необходимость проведения реформы. В этом может помочь просветительская кампания на тему новых правил обращения с твердыми коммунальными отходами.

Масштабную просветительскую кампанию на федеральном и региональном уровнях РЭО проводит по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко. К ней привлекли как обычные СМИ, так и новые медиа. Также планируется привлечь к работе популярных в Instagram, YouTube и TikTok блогеров.

Ознакомиться с материалами медиабанка можно по ссылке. Скачать материалы медиабанка можно здесь.

«Российский экологический оператор» появился в 2019 году по указу президента России. Основная задача ведомства — создать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами. К 2030 году в России на сортировку должно отправляться 100% всего мусора, а на захоронения — отправляться в два раза меньше.