МЧС выпустило экстренное предупреждение по Москве и Подмосковью

Жителей Московского региона предупредили об усилении ветра и гололедице. Как сообщило МЧС, экстренное предупреждение действует с 19:30 19 ноября до 9 утра 20 ноября.

«В Московской области ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 19 метров в секунду, гололедица, местами сильная», — сказано в смс-оповещениях МЧС, разосланных жителям Подмосковья.

Ведомство призвало пешеходов быть внимательными на улицах, держаться подальше от незакрепленных конструкций, рекламных щитов. Водителям посоветовали быть осторожнее на дорогах, и, если они еще не сменили резину на своих автомобилях на зимнюю, сделать это в экстренном порядке.