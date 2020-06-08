МЧС: свыше 6,6 тысячи кубометров топлива собрали в Норильске

Пострадавшие после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске водоемы и землю очищают от разлитого топлива. Специалисты собрали более 6,6 тысячи кубометров водонефтяной смеси.

Свежие данные по работам в районе норильской ТЭЦ привел первый замглавы МЧС России Александр Чуприян. Работы ведутся на двух участках, в районе ТЭЦ-3 и на водной акватории.

«За текущие сутки на первом участке работ собрано <…> 5400 кубометров загрязненного поверхностного грунта и еще 200 кубометров собрано и откачено из различных мелких озер и углублений, расположенных по периметру», — заметил замминистра.

Всего, по его словам, почти 17 тысяч кубометров отходов. Там, где собрать загрязненный грунт невозможно, специалисты обработали почву сорбентом и вывезли в отвал еще четыре тысячи кубометров.

«На втором участке водной акватории совместными усилиями собрано 1076 кубических метров водно-топливной смеси, что превышает объем прошлых суток», — подчеркнул Чуприян.

Собранные отходы утилизируют в специальные емкости. Для их переброски спасатели впервые использовали авиацию. Благодаря новой технологии специалистам легче работать: группировка постоянно следит за перемещением топливного пятна и перемещается за ним.

Работы по сбору и утилизации нефтепродуктов, а также мониторингу экологической обстановки продолжаются.

Ранее в Росморречфлоте рассказали, что специалисты Морспасслужбы РФ за неделю собрали более 650 кубометров нефтепродуктов с поверхности воды.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. В реку попало более 20 тонн дизельного топлива. На территории Красноярского края ввели режим ЧС федерального уровня. В минувшую пятницу в МЧС заявили, что локализовали разлившееся топливо.