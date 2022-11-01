МЧС спрогнозировало вулканический пепел на Камчатке | 360°

Экология 01 ноября 2022, 18:28 МЧС спрогнозировало вулканический пепел на Камчатке

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Вулканический пепел ожидается в поселке Усть-Камчатск в Камчатском крае. Об этом сообщил телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

По данным издания «Ридус», причиной природного явления может стать выброс из вулкана Шивелуч. Ветер относит пепловый шлейф к Тихому окену, как раз в сторону поселка.

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«Там не исключается выпадение незначительного количества пепла», — подчеркнули в МЧС.

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