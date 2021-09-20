МЧС сообщило о стабилизации ситуации с паводками и лесными пожарами

Ситуация с паводками и лесными пожарами в России стабилизируется, заявили в МЧС. Об этом написал RT.

Паводки пока остаются проблемой в Бурятии — там подтоплены более 40 жилых домов и более двух тысяч земельных участков.

«На реке Амур волна паводка миновала Благовещенск и к 28 сентября ожидается у Хабаровска, без достижения критических отметок. В настоящий момент на территории страны насчитывается 25 очагов природных пожаров. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», — сообщили в ведомстве.