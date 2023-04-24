Экология 24 апреля 2023, 15:25 МЧС проследит за нарушителями противопожарного режима с помощью дронов МЧС задействует беспилотники для отслеживания нарушений противопожарного режима Pxhere

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МЧС России сможет фиксировать нарушения противопожарного режима, в том числе зарастание участков сухой травой, при помощи беспилотников. Об этом заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев, написал ТАСС.

«Мы планируем и будем это делать, у нас есть квадрокоптеры, беспилотные летательные аппараты, мы будем мониторить ситуацию», — рассказал он.

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По его словам, сотрудники МЧС будут вручать предостережения тем, кто нарушает противопожарный режим. В частности, кто допустил зарастания своих участков сухими кустарниками, деревьями и травой.

Если человек после этого не выполнит предписания, то ведомство обратится за помощью к органам прокурорского надзора. Они будут проводить внеплановые надзорные мероприятия, а правонарушителей привлекут к ответственности, заключил Еникеев.