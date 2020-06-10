МЧС предупредило жителей Москвы о грозе и ветре

Несмотря на теплую погоду, столицу накрыли сильные дожди и грозы. Специалисты МЧС предупреждают о порывистом ветре с градом. Жителей просят быть внимательными и осторожными.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие два часа и до конца суток 10 июня 2020 года в Москве ожидаются местами очень сильный дождь, гроза, крупный град, усиление ветра до 12-17 метров в секунду», — привел ТАСС сообщение пресс-службы главка МЧС.

Спасатели советуют во время грозы не подходить близко к электропроводке и антеннам, а также отключить бытовые приборы. Если непогода настигла на улице, то не стоит прятаться под деревьями или шаткими конструкциями. Автомобили лучше парковать в гараже и не ставить рядом с деревьями.

Ранее портал центра «Фобос» «Метеовести» сообщил, что в Россию придет арктический воздух. Похолодание сменит жаркую погоду, принеся с собой ливни, грозы и шквалистый ветер. Столбики термометров начнут опускаться уже в пятницу, 12 июня. На следующий день в Москве обещают до +19 градусов, а затем температура упадет до +8 градусов.