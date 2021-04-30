МЧС предупредило жителей московского региона о грозе и сильном ветре

Дождь и сильный ветер придут в Москву и Московскую область в ближайшие часы. Об этом говорится в экстренных предупреждениях столичного и областного главков МЧС. Прогноз о неблагоприятных погодных условиях действует до 09:00 субботы, 1 мая.

По прогнозам синоптиков, на которых ссылаются экстренные службы, в московский регион придут дожди, местами могут начаться грозы. Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду.

Водителям напомнили, что при такой погоде необходимо снизить скорость движения автомобиля и сохранять увеличенную дистанцию с другими участниками дорожного движения. На время непогоды лучше отказаться от обгонов и перестроений из ряда в ряд. Парковать автомобили нужно вдали от деревьев и шатких конструкций.

Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями во время грозы. Также не стоит спускаться в подземные переходы. Лучше укрыться в зданиях, расположенных выше вероятного уровня подтопления.

Если непогода застала за городом, то при движении по краю проезжей части на одежде необходимо иметь светоотражающий элемент.

Тем, кто находится дома, рекомендовали убрать вещи с балконов или со двора. На время грозы лучше отключить электричество.