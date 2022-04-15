МЧС предупредило водителей о снеге в субботу

В ближайшую субботу 16 апреля в столице России ожидается сильный дождь, местами пойдет снег и усилится ветер. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Москве.

Москвичам рекомендовали значительно снизить скорость при управлении автомобилем, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и избегать резких перестроений. Парковать автомобили следует вдали от деревьев.

Пешеходам посоветовали обходить шаткие конструкции, не укрываться под сенью деревьев и не оставлять детей без присмотра.

Главный специалист метеобюро Татьяна Позднякова сообщала, что теплая солнечная погода в Москве ожидается на выходных 23 и 24 апреля.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что весеннее тепло придет во второй половине апреля.