МЧС предупредило петербуржцев о ледяном дожде и ветре

Ледяной дождь и сильный ветер ожидаются в Санкт-Петербурге 11 и 12 декабря. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Также в регионе выпадет мокрый снег и будет сильный гололед.

«В прибрежных районах порывы ветра до 15 м/с. На дорогах сильная гололедица», — предупредили в ведомстве.

Также главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице на выходных. По ее словам, в субботу и воскресенье в Москве продержится морозная ясная погода.