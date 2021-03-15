МЧС предупредило об опасности обвала ледника при извержении Ключевского вулкана

Спасатели на Камчатке заявили о существующей опасности обвала ледника Эрмана. ЧП может спровоцировать извержение Ключевского вулкана. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

Вулканологи предупредили, что интенсивность потока увеличилась.

«Уходящая под толщу ледника Эрмана лава также может образовывать трещины в леднике на глубине», — сказано в сообщении.

При этом нельзя предугадать, в какой момент снежник или ледник обрушатся на лаву. В региональном главке МЧС также сообщили, что в семи районах Сахалина возможен сход снежных масс.

На Камчатке происходит извержение Ключевского вулкана. Он является самым высоким действующим вулканом в Евразии. Место вулканической активности находится в паре километров от поселка Ключи.

На горный склон отправились специалисты для получения образцов свежей лавы, но не только. Многие туристы, пренебрегая правилами безопасности, тоже идут туда, для того чтобы сделать уникальные фото и видео. В МЧС предупредили, что приближаться к вулкану смертельно опасно.