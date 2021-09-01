МЧС предупредило об опасности мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке

Вероятность мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке повысилась. Пепел от него может появиться на территории пяти районов полуострова. Об этом сообщило региональное управление МЧС. Вулканологи рассказали, что это опасное явление последний раз фиксировалось в 2019 году.

«В течение ближайших дней повышена вероятность мощного извержения вулкана Шивелуч. Извержение может сопровождаться подъемом пепловых вулканических облаков до 18 километров над уровнем моря», — сказано в сообщении.

В связи с этим существует опасность для авиации. Также извержение может сопровождаться раскаленными пирокластическими потоками. Они угрожают жизни и здоровью людей, которые находятся поблизости.

Представители МЧС добавили, что не исключены пеплопады в населенных пунктах Быстринского, Карагинского, Усть-Камчатского, Мильковского и Тигильского районов. Туристов призвали не приближаться к вулкану. Сотрудник института вулканологии Юрий Демянчук рассказал РИА «Новости», что последнее серьезное извержение с излиянием лавы произошло два года назад.