МЧС предупредило о заморозках до -2 градусов в Подмосковье

Главное управление МЧС России по Московской области предупредило о заморозках. До -2 градусов прогнозируют на юго-востоке Подмосковья ночью и утром 7 сентября.

«Ночью и утром 7 сентября на юго-востоке Московской области ожидаются заморозки (от минус двух до ноля градусов)», — сказали в пресс-службе ТАСС, ссылаясь на данные федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями из-за непогоды рекомендовали не выходить на улицу. Пешеходам нужно быть предельно внимательными, когда они переходят улицу, а водителям лучше снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения. От лишних обгонов, опережений, перестроений лучше отказаться.

«Помните, что на скользкой, влажной дороге нельзя тормозить резко», — отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что непогода может быть опасна для всех участников дорожного движения.

Ранее синоптики заявили, что бабье лето придет в Москву и Подмосковье в выходные.