МЧС предупредило о смерчах на участке от Магри до Веселого в Сочи

Жителей и туристов в Сочи предупредили о возможном возникновении смерчей вдоль побережья. Штормовое предупреждение на 19 августа объявили на участке от Магри до Веселого, сообщили в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.

«В период до конца суток 19 августа на участке Магри — Веселое города Сочи имеется опасность формирования смерчей над морем», — объявили спасатели.

Они рассказали, как действовать, если смерч перейдет на сушу. Находясь на открытой местности, нужно укрыться в яме или канаве и плотно прижаться к земле. В черте города спасатели посоветовали ходить подальше от порванных проводов, заборов, рекламных щитов, деревьев и столбов. Для защиты от летящих осколков можно укрываться листом фанеры, картонной или пластмассовой коробкой и другими подручными материалами.

Магри — курортный микрорайон в Лазаревском районе. Село Веселое находится в Адлерском районе. Между ними 136 километров вдоль берега Черного моря.

Город Сочи вошел в топ-3 главных курортов России на время бархатного сезона. В рейтинг также включили Крым и Калининград.