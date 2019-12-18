МЧС предупредило о сильном тумане в Москве

«В ближайший час с сохранением до 08:00 18 декабря в Москве местами ожидается туман с видимостью 100–500 метров», — сказано в сообщении ведомства.

Водителям порекомендовали держать дистанцию от соседей по трафику больше, чем обычно. Кроме того, следует снизить скорость движения и не рисковать, делая маневры.

Пешеходы должны быть крайне внимательными, особенно когда переходят дорогу. Неплохо бы обозначить свое местонахождение светоотражающими нашивками на одежде.