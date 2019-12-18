    18 декабря 2019, 05:33

    МЧС предупредило о сильном тумане в Москве

    Светлана Степанова

    ГУ МЧС России по городу Москве предупредило о значительном сокращении видимости на улицах столицы. Причиной стал густой туман.
    МЧС предупредило о сильном тумане в Москве

    «В ближайший час с сохранением до 08:00 18 декабря в Москве местами ожидается туман с видимостью 100–500 метров», — сказано в сообщении ведомства.

    Водителям порекомендовали держать дистанцию от соседей по трафику больше, чем обычно. Кроме того, следует снизить скорость движения и не рисковать, делая маневры.

    Пешеходы должны быть крайне внимательными, особенно когда переходят дорогу. Неплохо бы обозначить свое местонахождение светоотражающими нашивками на одежде.