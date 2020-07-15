МЧС предупредило о пожарах в Тюменской области
Аномальная жара в Тюменской области в ближайшие дни усилится, что может стать причиной пожаров. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС.
В пресс-службе уточнили, что возможны также и другие происшествия, которые могут стать причиной гибели людей.
«Увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий: ДТП, скопления транспорта на трассах, лесных и степных пожаров, гибели людей на воде, повреждения сельскохозяйственных культур», — говорится в сообщении.