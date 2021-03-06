МЧС предупредило о плохой погоде в Подмосковье 7 марта

В преддверии 8 Марта погода в Московской области испортится: пойдет снег, поднимется сильный ветер. Местами его порывы будут достигать 20 метров в секунду. Пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону сообщила, что предупреждение о ненастье сохранится до вечера 7 марта.

«В период с 09:00 до 21:00 7 марта в Московской области ожидаются снег, метель, гололедица, местами снежные заносы, ветер юго-западный, западный от семи до 12 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МЧС дали советы, как себя вести в такую погоду. При гололедице по улицам нужно ходить осторожно, не торопясь, и наступать на всю подошву, Пожилым лучше взять с собой трость с резиновым наконечником или палку с заостренными шипами. При падении нужно присесть, чтобы снизить высоту падения.

Автомобилистам лучше вообще воздержаться от поездок на машине. Если ехать очень нужно, то необходимо соблюдать скоростной режим и ни в коем случае не выезжать на дорогу на летней резине.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что снег в московском регионе этой весной растает только в апреле.