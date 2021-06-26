МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе

Гроза с дождем и сильный ветер ожидаются в Москве вечером в субботу, 26 июня. Об этом говорится в экстренном предупреждении столичного главка МЧС.

В ведомстве сообщили, что прогноз действителен до 23:00.

«Местами по территории Москвы ожидается гроза с дождем. При грозе усиление ветра 12−17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

МЧС напомнило водителям, что при управлении машиной в неблагоприятных погодных условиях нужно снизить скорость и увеличить дистанцию от едущих впереди автомобилей.

Особенно важно следовать этим правилам в грозу, так как в это время ухудшается видимость на дороге, что может привести к аварии. Также автомобилистов попросили отказаться от внезапных маневров и парковать машину вдали от деревьев.

Пешеходам напомнили об опасности прохода под рекламными щитами и шаткими конструкциями во время сильного ветра. Кроме того, не нужно прятаться под деревьями во время грозы. Главное, во время непогоды не оставлять детей на улице без присмотра.