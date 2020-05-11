МЧС предупредило москвичей о порывистом ветре

Жителей Московского региона предупредили о порывистом ветре в ночь с понедельника на вторник. Как сообщили в московском главке МЧС, с 3 часов ночи до 9 утра вторника порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 3.00 до 9.00 12 мая в Москве местами ожидается усиление южного ветра с порывами 12-17 м/с», — сказано на сайте ведомства.

Москвичей призвали закрывать окна, не оставлять машины около деревьев и незакрепленных конструкций, пешеходов призвали к внимательности и осторожности.

Ранее синоптики объяснили аномальную погоду в Москве, которая держалась до 7 мая, после чего температура понизилась и приблизилась к привычным для этого времени года значениям. Как рассказал «360» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, такая изменчивая погода — норма для мая. Это совершенно нормально, что чистое небо сменяется грозой, которая быстро заканчивается, а вместо нее тут же появляется солнце.

В целом на май россиянам пообещали «положительные аномалии» погоды — ожидается температура выше средних значений, а в некоторых городах столбики термометров покажут рекордно высокие показатели.