МЧС показало последствия тайфуна в Приморье | 360°

Экология 13 сентября 2022, 07:16 Поделиться Telegram

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Viber МЧС показало последствия тайфуна в Приморье МЧС: спасатели доставили в пострадавшие от тайфуна районы Приморья 20 тонн гумпомощи

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Спасатели перегруппировали свои подразделения в Приморье, где от тайфуна пострадали дома 14 населенных пунктов и 28 мостов. Главное управление МЧС России по Приморскому краю показало последствия непогоды.

По данным на 13 сентября подтоплены 63 частных дома и 344 приусадебных участка в 14 населенных пунктах шести муниципальных образований. Пострадали 28 мостов, 16 населенных пунктов отрезаны от дорожного сообщения с остальной территорией.

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«Осуществлена передислокация личного состава специализированной пожарно-спасательной части в село Сельское Дальнереченского городского округа. Дополнительно направлены 10 человек, единица техники и плавсредство Амурского спасательного центра», — рассказал старший оперативный дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Приморскому краю Александр Белецкий.

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Спасателям удалось восстановить за сутки дорожное сообщение для транспорта повышенной проходимости с 10 населенными пунктами в Чугуевском муниципальном округе, с одним селом — в Ольгинском муниципальном округе.

Местным жителям также привезли бутилированную воду, хлеб, муку, газовые баллоны и плитки. В общей сложности спасатели доставили более 20 тонн гумпомощи. К работе привлекли три вертолета Ми-8 из Хабаровска. Из зоны подтопления эвакуировали 105 человек, один из них нуждался в экстренной медпомощи.

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