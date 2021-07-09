МЧС Оренбургской области предупредило местных жителей о надвигающемся шторме

Штормовое предупреждение объявили в Оренбурге из-за сильного ветра с порывами до 25-26 метров в секунду. Об этом сообщила НСН со ссылкой на региональное управление МЧС.

По словам синоптиков, дождь и гроза охватят лишь некоторые районы области. В центральной части региона ожидается температура до 32 градусов тепла. Однако на востоке похолодание — температура не поднимется выше 24 градусов. Кроме того, на данный момент в области наблюдается высокая пожарная опасность пятого класса. Шквалистый ветер может продержаться до вечера 9 июля.