МЧС объявило о полной ликвидации разлива топлива под Норильском

Разлив топлива под Норильском на сегодняшний день полностью ликвидирован. Об этом первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян заявил ТАСС.

Замминистра сказал, что разлив дизельного топлива, по его мнению, уже ликвидирован. Однако он добавил, что это еще должны подтвердить ученые.

Разлив нефтепродуктов произошел в Норильске в мае 2020 года. Утечка произошла в результате разрушения одного из резервуаров с топливом на норильской ТЭЦ-3, который принадлежал НТЭК — дочерней структуре «Норникеля». В результате аварии вылилось около 21 тысячи тонн солярки.

«Норникель» выплатил рекордную сумму в счет возмещения ущерба окружающей среде. Изначально Росприроднадзор оценил ущерб в 148 миллиардов рублей. Компания пыталась оспорить эту сумму и провела собственную экспертизу, по результатам которой должна была заплатить в семь раз меньше. Но впоследствии арбитражный суд обязал НТЭК выплатить 146,2 миллиарда рублей.

Ранее Генпрокуратура начала проверку по факту разлива нефти в порту Новороссийска.