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    26 августа 2021, 14:14

    МЧС объявило о полной ликвидации разлива топлива под Норильском

    Александр Блинов

    Разлив топлива под Норильском на сегодняшний день полностью ликвидирован. Об этом первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян заявил ТАСС.

    МЧС объявило о полной ликвидации разлива топлива под Норильском

    Замминистра сказал, что разлив дизельного топлива, по его мнению, уже ликвидирован. Однако он добавил, что это еще должны подтвердить ученые.

    Разлив нефтепродуктов произошел в Норильске в мае 2020 года. Утечка произошла в результате разрушения одного из резервуаров с топливом на норильской ТЭЦ-3, который принадлежал НТЭК — дочерней структуре «Норникеля». В результате аварии вылилось около 21 тысячи тонн солярки.

    «Норникель» выплатил рекордную сумму в счет возмещения ущерба окружающей среде. Изначально Росприроднадзор оценил ущерб в 148 миллиардов рублей. Компания пыталась оспорить эту сумму и провела собственную экспертизу, по результатам которой должна была заплатить в семь раз меньше. Но впоследствии арбитражный суд обязал НТЭК выплатить 146,2 миллиарда рублей.

    Ранее Генпрокуратура начала проверку по факту разлива нефти в порту Новороссийска.