Экология 25 августа 2023, 20:28 МЧС Башкирии предупредило о приближающихся заморозках

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Холодная погода придет в Башкирию уже в эти выходные. Об этом сообщил mkset.ru со ссылкой на данные МЧС республики.

В субботу, 26 августа, в северные районы придут дожди. Днем температура составит +15…+20 градусов. Ночью же она опустится до +2…+7 градусов.

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На следующий день, в воскресенье, днем температура не поднимется выше +18 градусов. Также пройдут кратковременные дожди.

При этом в восточных районах столбик термометра может опуститься до -2 градусов.