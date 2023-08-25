25 августа 2023, 20:28
МЧС Башкирии предупредило о приближающихся заморозках
Холодная погода придет в Башкирию уже в эти выходные. Об этом сообщил mkset.ru со ссылкой на данные МЧС республики.
В субботу, 26 августа, в северные районы придут дожди. Днем температура составит +15…+20 градусов. Ночью же она опустится до +2…+7 градусов.
Реклама
На следующий день, в воскресенье, днем температура не поднимется выше +18 градусов. Также пройдут кратковременные дожди.
При этом в восточных районах столбик термометра может опуститься до -2 градусов.
Прогноз погоды
Погода
Реклама
Реклама