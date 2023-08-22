Экология 22 августа 2023, 15:55 Мазут загрязнил водоохранную зону в Приморском крае Мазут в Приморском крае загрязнил около 40 тысяч квадратных метров Амурская бассейновая природоохранная прокуратура

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Разлив нефтепродуктов привел к загрязнению 40 тысяч квадратных метров водоохранной зоны реки Раздольная Приморского края. Об этом сообщила Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

По делу о загрязнении началась проверка. Разлив мазута произошел после паводков из котельных КГУП «Примтеплоэнерго» из-за разгерметизации крышки нулевой емкости. Кроме того, на предприятии не проводилась диагностика и осмотр оборудования.

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«С привлечением специалистов территориальных органов Росприроднадзора, Ростехнадзора и Росрыболовства проводится проверка по факту разлива нефтепродуктов в селе Покровка Приморского края», — сообщила Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

В результате инцидента в воду и почву попало не менее тысячи кубометров мазута.

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