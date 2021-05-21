Мазут вытек из китайского судна в порту Сахалина

В китайском судне, которое находилось в порту Бошняково на Сахалине, появилась пробоина. Из-за этого в море вытек мазут. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

«... оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что при заходе в грузовой терминал морского порт-пункта Бошняково произошло столкновение плашкоута с судном „Хэйгшенг Хармони“ (КНР)», — говорится в сообщении, которое процитировало РИА «Новости».

По данным МЧС, один из топливных танков судна получил пробоину, мазут вытек в море. Экипажи портового буксира «Прибой» и судна «Хэйгшенг Хармони» выставили боновые заграждения.

Мазутное пятно обработали сорбентом, оно не расползается по воде. В результате ЧП никто не пострадал.

«Течь на судне „Хэйгшенг Хармони“ устранена, суда находятся на плаву, крен отсутствует», — добавили в МЧС.

Группа спасателей ЛАРН» Морспасслужбы» направлена для ликвидации розлива в район порта Бошняково. К месту ЧП привозят дополнительные боновые заграждения.