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    16 ноября 2020, 19:15

    Мазут разлился на 12 тысяч «квадратов» после аварии во Владимирской области

    Анастасия Калинина

    В понедельник при сходе цистерн с железнодорожных путей на станции Новки во Владимирской области разлился мазут. Эксперты посчитали общая площадь нескольких пятен — она составила 12,5 тысячи квадратных метров.

    «По состоянию на 17:32 по московскому времени площадь разлива нефтепродуктов составляет 12,5 тысячи квадратных метров: два пятна площадью 2,5 тысячи квадратных метров и 10 тысяч квадратных метров», — передает ТАСС слова представителя пресс-службы ГУ МЧС по региону.

    По данным ведомства, сотрудники МЧС будут проводить пенную атаку для ликвидации последствий аварии.

    Состав грузового поезда на станции Новки-1 Камешковского района Владимирской области сошел с пути в обед 16 ноября. Предварительно, с рельс сошли 30 вагонов с мазутом, в том числе произошел разлив шести цистерн с мазутом. Всего поезд вез 54 грузовых вагона. В результате аварии погиб один человек — дорожный мастер. Его извлекли из-под вагонов.

    Причина схода с пути еще неизвестна. На месте работают криминалисты и спецслужбы.