Мазут разлился на 12 тысяч «квадратов» после аварии во Владимирской области

В понедельник при сходе цистерн с железнодорожных путей на станции Новки во Владимирской области разлился мазут. Эксперты посчитали общая площадь нескольких пятен — она составила 12,5 тысячи квадратных метров.

«По состоянию на 17:32 по московскому времени площадь разлива нефтепродуктов составляет 12,5 тысячи квадратных метров: два пятна площадью 2,5 тысячи квадратных метров и 10 тысяч квадратных метров», — передает ТАСС слова представителя пресс-службы ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, сотрудники МЧС будут проводить пенную атаку для ликвидации последствий аварии.

Состав грузового поезда на станции Новки-1 Камешковского района Владимирской области сошел с пути в обед 16 ноября. Предварительно, с рельс сошли 30 вагонов с мазутом, в том числе произошел разлив шести цистерн с мазутом. Всего поезд вез 54 грузовых вагона. В результате аварии погиб один человек — дорожный мастер. Его извлекли из-под вагонов.

Причина схода с пути еще неизвестна. На месте работают криминалисты и спецслужбы.