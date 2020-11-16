Мазут разлился на 12 тысяч «квадратов» после аварии во Владимирской области
«По состоянию на 17:32 по московскому времени площадь разлива нефтепродуктов составляет 12,5 тысячи квадратных метров: два пятна площадью 2,5 тысячи квадратных метров и 10 тысяч квадратных метров», — передает ТАСС слова представителя пресс-службы ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, сотрудники МЧС будут проводить пенную атаку для ликвидации последствий аварии.
Состав грузового поезда на станции Новки-1 Камешковского района Владимирской области сошел с пути в обед 16 ноября. Предварительно, с рельс сошли 30 вагонов с мазутом, в том числе произошел разлив шести цистерн с мазутом. Всего поезд вез 54 грузовых вагона. В результате аварии погиб один человек — дорожный мастер. Его извлекли из-под вагонов.
Причина схода с пути еще неизвестна. На месте работают криминалисты и спецслужбы.