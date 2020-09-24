Удивительная история произошла в Приморье. Там овчарка выкармливает двух львят. Директор парка «Белый лев» Виктор Агафонов объяснил, почему хищница оказалась равнодушна к своим детенышам.

«У нас родились малыши львята, у них мать — очень закрытая львица. Она проблемная. Ее в младенчестве неправильно выращивали. Вероятно, мало провела времени со своей родной матерью», — рассказал Агафонов «360».

По его словам, в связи с этим он ожидал два варианта развития события: первый — она будет очень сильно охранять своих львят, второй — откажется от них. Львица предпочла последний.

Она легко к ним отнеслась. „Ребят, вы можете прийти, забрать их. Они мне не нужны“ Виктор Агафонов

Малыши к ней льнули и просили есть, но она их отталкивала. После этого стало понятно, что надо искать другую кормилицу. Агафонов рассказал о проблеме в соцсетях, ему предложили помощь несколько человек.

«Откликнулась девушка Юлия из города Артема. За что ей огромное спасибо», — отметил он.

Юлия предложила немецкую овчарку Сандру, которая родила несколько дней назад.

«Собака начала лояльно относиться к нашим двум кошкам. Это меня очень радует. Малыши с собачкой около суток», — отметил директор «Белого льва».

Он купил для собаки много вкусных кормов и планирует ее подкармливать. Сандра сможет кормить львят до 2,5 месяца.

«Через четыре недели начнем прикорм мясом», — добавил собеседник «360».

По его словам, методика, когда детенышей одного вида животных при необходимости выкармливает мать другого вида, применяется в зарубежных зоопарках.