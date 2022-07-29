Мастерскую переработки отходов открыли на форуме «Иволга»

Юбилейный X молодежный форум Иволга («iВолга») прошел в Самаре с 21 по 29 июля. В рамках экологизации летней форумной кампании Российский экологический оператор совместно с волонтерами-экологами «Делай!» открыл на нем площадку «Экожизнь» с мастерской переработки. Участники могли переработать пластиковые крышечки в сувениры.

«В июле РЭО провел экологизацию самарского форума „Иволга“ в рамках соглашения с Росмолодежью. Этим летом в России проходит множество молодежных форумов и фестивалей. Важно не просто собирать активную молодежь нашей страны и помогать ей обмениваться опытом, но и делать это экологично», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Экологизация форума началась уже 21 июля с проведения лекции «Климат и углеродный след», где слушатели узнали о том, что такое углеродный след человека, как его можно посчитать и что нужно делать для того, чтобы его сократить или компенсировать, а также о том, какое влияние углеродный след оказывает на климат. Следом для участников форума прошла игра «ЭкоАктивити», где ребята узнавали новые экологические термины и при помощи жестов и подручных средств старались объяснить термин другим участникам игры.

На протяжении всего форума действовала площадка «Экожизнь», где каждый желающий мог узнать больше про экологические практики и самостоятельно измельчить пластиковые крышечки на велошредере, а следом выплавить сувенир из получившейся пластиковой стружки. Помимо этого для участников форума была проведена лекция по экопривычкам и осознанному потреблению.

«РЭО готовит для форумов ряд мероприятий совместно с волонтерской организацией „Делай!“, направленных на популяризацию экологического образа жизни. Это различные квизы, мастер-классы, лекции. На „Иволге“ участники могли попробовать своими руками переработать пластиковые крышечки и сделать из них сувенир. Так можно было на практике узнать, как работает утилизация пластика и превращение отходов в новые изделия», — сказал глава PR-департамента Дмитрий Бойко.

ППК РЭО при поддержке волонтеров-экологов «Делай!» выступает сквозным экологическим партнером летней форумной кампании Федерального агентства по делам молодежи. Подробней об экологизации форумов можно узнать на сайте проекта.