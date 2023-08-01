Экология 01 августа 2023, 14:23 Мастерские, ЭкоГТО и дискусионные клубы: форум «Экосистема» при поддержке РЭО стартовал на Камчатке РЭО

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Всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема. Заповедный край» стартовал в Камчатском крае при поддержке Российского экологического оператора. В рамках форума РЭО устроит для участников активности, в частности мастер-классы по переработке, сессии на тему экологии, тематические клубы и соревнования по сдаче ЭкоГТО.

«РЭО уже во второй раз выступает экологическим партнером форума „Экосистема“, это значит, что мы не только экологизируем данное мероприятие, например, организовали раздельный сбор отходов, но и подготовили ряд активностей для его участников. Они смогут узнать больше о реформе обращения с отходами, экономике замкнутого цикла, технологиях переработки и многом другом. Кроме того, мы проведем отраслевую сессию о том, как вести зеленый бизнес. Многих молодых людей волнуют проблемы экологии, и они стремятся стать драйверами экологических изменений, создают свои бизнес-проекты. Как итог — формируется новая среда и стандарты как для бизнес-сообщества, так и потребителя», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Отраслевая сессия «Зеленый бизнес в сфере экономики замкнутого цикла» пройдет 4 августа. Соревнования по ЭкоГТО состоятся 2 августа, участники смогут проверить свои знания на тему экологии. Также все дни форума будет работать шатер РЭО с мастерской переработки.

«РЭО также подготовил обширную программу в рамках тематических клубов. Планируется проведение около 20 клубов, на которых мы обсудим широкий спектр тем — начиная с экологии как науки и заканчивая ESG-повесткой, технологиями. Расскажем об экономике замкнутого цикла, принципах разумного потребления, а также об экологии в сфере образования» — сказал PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Форум «Экосистема. Заповедный край», входящий в линейку платформы «Росмолодёжь.События», проходит на Камчатке с 31 июля по 6 августа. В 2023 году на форум было подано 5120 заявок, в первый день в нем приняли участие 450 человек со всей страны. По итогам работы форума участники подготовят обзор с анализом проблем экологического состояния России и предложения по улучшению ситуации.