Экология 18 мая 2023, 11:04 Мастерская переработки будет открыта все дни НМЭК-2023

Читать 360tv в

Мастерская переработки «Зеленый фургон» будет открыта на полях Невского международного экологического конгресса (НМЭК) при поддержке Российского экологического оператора.

«При поддержке РЭО на НМЭК будет установлен специальный фургон, в котором можно будет увидеть через наглядные примеры и нескучные механики, как работает экономика замкнутого цикла, узнать больше о реализации реформы по обращению с твердыми коммунальными (ТКО) в России», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

Каждый посетитель Конгресса сможет самостоятельно, крутя педали велошредера, передробить пластиковую крышку в крошку, которая потом пойдет на переплавку. В фургоне также пройдут различные мастер-классы: по переработке пластика и созданию из него новых предметов, по пошиву экосумок из баннеров, по кастомизации одежды.

«Мастерские переработки, как правило, пользуются большой популярностью среди участников форумов. Задача нашего фургона — популяризация реформы обращения с ТКО при помощи интерактивных инструментов коммуникации», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Фургон будет расположен справа от главного входа с колоннами, на месте парковки Таврического дворца.

В рамках Конгресса РЭО организует показ модных коллекций из вторсырья, выставку современного искусства, показ документального фильма, субботники, экозабег и мастерскую переработки. В 2023 году Невский международный экологический конгресс проходит 25−26 мая.