Мастер-классы по переработке отходов, квизы и эстафеты на тему экологии ждут гостей фестиваля Green City

Российский экологический оператор выступит экопартнером фестиваля Green City на ВДНХ в Москве 28 августа. Представители РЭО совместно с волонтерами движения «Делай!» устроят для всех желающих эстафету ЭкоГТО, проведут познавательные лекции в области обращения с твердыми коммунальными отходами и мастер-классы по переработке.

«Рады поддержать фестиваль Green City на ВДНХ в это воскресенье. Детей и взрослых ждут интерактивные активности, а также лекции на тему экологии, переработки отходов. Для самых активных мы приготовили различные игры, мастер-классы, эстафеты. РЭО старается поддерживать как можно больше проектов, связанных с экопросвещением, и фестивали — большая составляющая этого направления. Реформа обращения с отходами невозможна без подключения граждан к экологической повестке, а через молодое поколение продвигать экопривычки намного увлекательнее и продуктивнее», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

При поддержке РЭО волонтеры-экологи «Делай!» проведут мастер-классы по изготовлению пеналов из ветоши, созданию панно и картин из пластиковых крышечек, а также игру «Эко-активити», на которой участники выучат главные экологические термины. А на деловой экологической игре «Завод» игрокам предстоит поставить себя на место владельцев нескольких крупных корпораций и постараться не уничтожить планету. Игра «Завод» — отличный способ продемонстрировать ошибочность принципа «После нас — хоть потоп!».

«Помимо мастер-классов мы приготовили серию лекций, на которых расскажем об эковолонтерстве, о том, как устроена отрасль обращения с ТКО, причем понятным и доступным языком, поэтому приходите с детьми на лекцию „Зеленой школы“ — „Экология для самых маленьких“. Также мы приготовили паблик-ток „Экологическое мышление: как мы до этого дошли“, где можно будет в форме свободной дискуссии обсудить актуальные вопросы экологии», — сказал глава PR-департамента Дмитрий Бойко.

Для разных возрастных категорий РЭО приготовил интерактивный квест ЭкоГТО, рассчитанный как на командное, так и индивидуальное выполнение, в процессе которого участникам предстоит пройти несколько тематических станций на разную тематику, тем самым сдать нормативы по бережному отношению к планете. Также гости фестиваля смогут посетить выставку арт-объектов «ОСОЗНАННОСТЬ. СТИЛЬ ЖИЗНИ». Авторы работ — художники, дизайнеры и экофилософы, создающие арт-объекты, застывшие перфомансы, предметы одежды методом Upcycling.