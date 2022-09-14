Мастер-классы и эстафету ЭкоГТО устроили для участников форумов «Ладога» и «Ростов» | 360°

Экология 14 сентября 2022, 12:55 Поделиться Telegram

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Viber Мастер-классы и эстафету ЭкоГТО устроили для участников форумов «Ладога» и «Ростов»

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Волонтеры-экологи провели экологизацию двух форумов в Ленинградской и Калужской областях при поддержке Российского экологического оператора. Мероприятия прошли в начале сентября и собрали в общей сложности более 1250 человек.

«Еще два форума прошли экологизацию от Российского экологического оператора при поддержке волонтеров-экологов „Делай!“. Мы выступаем сквозным экологическим партнером форумной линейки Росмолодежи, и уже экологизировали более десятка молодежных форумов. Подробней об экологизации форумов можно узнать на сайте проекта. В рамках реформы обращения с отходами продолжим популяризировать экологический образ жизни, раздельный сбор отходов и принципы циклической экономики», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога» прошел с 5 по 11 сентября в Ленинградской области. Команда волонтеров-экологов «Делай!» совместно с РЭО провела экологизацию форума и рассказали участникам про экологичный образ жизни. Форум собрал 750 человек.

В течение нескольких дней для молодежи была организована образовательная программа, в рамках которой прошли мастер-классы по росписи шопперов с изображениями вымерших по вине человека животных, экологическая эстафета ЭкоГТО, игра «Завод» и лекция о возможностях экологического волонтерства. Помимо этого на форуме были установлены баки для раздельного сбора отходов.

Одновременно с этим с 7 по 11 сентября в Ростове-на-Дону прошел форум «Ростов», где волонтеры-экологи провели практические и просветительские мероприятия. Для участников прошли игры «ЭкоАктивити» и «Завод», во время которых они узнали больше экологических терминов и смогли почувствовать себя владельцем крупной компании, чтобы постараться развить свой бизнес и не навредить природе. А еще для ребят прошел мастер-класс по росписи шопперов, где каждый смог не только получить экологичную и многоразовую сумку, но и узнать о животных, вымерших по вине человека. В этом форуме приняло участие около 500 человек.

«Волонтеры также провели для участников лекцию по экологическим привычкам и презентацию акции „Миллион — Родине!“. Она стартует 15 сентября. Присоединиться может любой желающий: сдать макулатуру на переработку, провести экоурок или отправиться на экскурсию на завод по переработке. Подробности на сайте миллион-родине.рф. Приглашаем всех к участию!» — сказал глава PR-департамента Дмитрий Бойко.

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