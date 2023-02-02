Экология 02 февраля 2023, 18:58 Мастер-класс по кастомизации одежды состоялся в Новом Уренгое

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В Новом Уренгое состоялся первый мастер-класс по кастомизации одежды Re: art. Инициатором проекта стала Анна Ракецкая, которая и провела мероприятие. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Ракецкая пояснила, что кастомизация дарит вещам новую жизнь. Такой подход лежит в основе экологического образа жизни.

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«Это будет уникальная вещь, ни у кого такой не будет. Даже вот я не умею рисовать, будет с плохим рисунком, но она моя. И второй такой не будет», — рассказала специалист.

Проект поддержала Росмолодежь. Организация выделила порядка 100 тысяч рублей.