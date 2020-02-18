Массовый мор рыбы произошел на Дону
Большое количество мертвой рыбы нашли на берегу Дона в Ростовской области. Фотографии с места событий опубликовали очевидцы в сообществе «Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону» во «ВКонтакте».
Авторы снимков уточнили, что не рекомендуют жителям города покупать на рынках рыбу пиленгаса, так как ее могли привести с этого берега.
В региональном министерстве природных ресурсов и экологии заявили, что получили информацию о массовой гибели рыбы в акватории Дона и уже передали ее в надзорные ведомства и службы.
«Они разбираются в причинах», — привело цитату представителя ведомства РИА «Новости».
В Азовском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства сообщили, что направили на место своих специалистов вместе с представителями Росрыболовства. О причинах массового мора рыбы там пока сказать не смогли.