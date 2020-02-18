Массовый мор рыбы произошел на Дону

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Авторы снимков уточнили, что не рекомендуют жителям города покупать на рынках рыбу пиленгаса, так как ее могли привести с этого берега.

В региональном министерстве природных ресурсов и экологии заявили, что получили информацию о массовой гибели рыбы в акватории Дона и уже передали ее в надзорные ведомства и службы.

«Они разбираются в причинах», — привело цитату представителя ведомства РИА «Новости».

В Азовском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства сообщили, что направили на место своих специалистов вместе с представителями Росрыболовства. О причинах массового мора рыбы там пока сказать не смогли.