Массовую гибель птиц на Сахалине проверит прокуратура

«По результатам проверки, при наличии оснований уполномоченными органами в рамках компетенции будут приняты меры, направленные на устранение нарушений», — говорится в сообщении.

Около 150 птиц прилетели на искусственное озеро из нефти, застряли там и погибли. Сотрудники лесничества записали видео и отправили в Минэкологии. Специалисты ведомства осмотрели место — там было решено установить защитную сетку. Губернатор Сахалинской области заявил, что у котлована разместят специальные отпугивающие устройства для птиц.

Позже выяснилось, что водоем образовался на месте естественного выхода нефти — такое случается в регионе уже на протяжении нескольких лет. Почему власти только сейчас решили принять меры, непонятно.

Как сообщили ТАСС в Минэкологии, сотрудники будут думать, как ликвидировать этот водоем.

Ранее массовая гибель птиц случилась в Ставропольском крае. Это произошло из-за резкого перепада температур, заявили тогда в прокуратуре региона.